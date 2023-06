Pozor, cez víkend bude čiastočne uzavretá diaľnica D1 na severe Slovenska. Zverejnili obchádzkovú trasu pre vodičov.

Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku podjazdu Lučivná počas víkendu. Dôvodom je pravidelná údržba podjazdu.

Obmedzenie bude platiť v sobotu 24. júna od 8.00 h do 18.00 h v ľavom jazdnom páse v smere do Žiliny a v nedeľu 25. júna od 8.00 h do 18.00 h v pravom jazdnom páse v smere do Prešova.

Zverejnili obchádzkovú trasu

Doprava bude počas prác na podjazde v pravom páse vedená obchádzkovou trasou od diaľničnej križovatky Štrba po ceste III/3060 cez križovatku Tatranská Štrba a ceste I/18 s možnosťou napojenia na diaľničnú križovatku Mengusovce.

Počas prác v ľavom páse bude doprava vedená obchádzkovou trasou od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez križovatku Tatranská Štrba a ceste III/3060 s možnosťou napojenia na diaľničnú križovatku Štrba.

Ilustračný záber. Zdroj: TASR/Michal Svítok

