FOTO: Obrovská tragédia v Nemecku, deti sa v tábore hrali s bagrom, jedno neprežilo

Pri nehode bagra v dolnosaskom okrese Harburg v Nemecku zahynulo v sobotu jedno dieťa a jedna dospelá osoba, pričom desať ďalších detí utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra DPA odvolávajúc sa na tamojšiu políciu.

Skupina sa viezla v mriežkovom boxe, ktorý z vozidla spadol po tom, čo sa pri jazde na poľnej ceste na bagri roztrhla hydraulická hadica.

K nehode došlo v tábore pre deti v predškolskom veku, ktorý organizovali ich otcovia. Na bagri jazdili podľa hovorcu hasičského zboru pre zábavu. Hovorca nevedel povedať, či sú životy zranených detí v ohrození.

Schweres Unglück in Toppenstedt mit Todesfolge: In Toppenstedt (SG Salzhausen, LK Harburg) hat sich am frühen Abend ein folgenschweres Unglück ereignet. Feuerwehrangaben zur Folge wurden mehrere Personen, darunter auch Kinder schwer bzw.tödlich verletzt.… https://t.co/9vesdkskaG pic.twitter.com/2QZ5PPhpUY