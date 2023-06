V centre Bratislavy postavia najmodernejšiu „benzínku“ budúcnosti. Bude prvá svojho druhu na Slovensku, no tankovať sa tam nebude.

OK

V bratislavskom Starom Meste na Landererovej ulici vyrastie v najbližších mesiacoch nový projekt, ktorý bude na Slovensku prvý svojho druhu. Pôjde o tzv. „čerpaciu stanicu budúcnosti“, čo v praxi bude znamenať nabíjaciu zónu pre elektromobily, ktorá so sebou prinesie veľa noviniek, informuje portál MôjElektromobil.

Vybavená bude šiestimi ultrarýchlymi nabíjacími bodmi s maximálnym výkonom až 400 kW. Tie budú doplnené o ďalšie 4 AC body. Nabíjaciu stanicu vďaka tomu bude môcť naraz využívať až 10 automobilov.

Nabíjačky s výkonom 400kW budú prvé svojho druhu na Slovensku. Portál MôjElektromobil dodáva, že ide o vyhliadku do budúcnosti, keďže momentálne na našom trhu nemáme elektromobily, ktoré by takýto výkon vedeli spracovať. V budúcnosti sa to však môže zmeniť.

Zdroj: ZSE Drive

Chystajú bezdrôtové nabíjanie

Súčasťou tejto nabíjacej zóny bude aj kaviareň a priestor na oddych pre vodičov, ktorí ho budú môcť využiť počas prestávky na nabitie. Podľa odhadov spoločnosti ZSE Drive, ktorá má projekt na starosti, by mal priemerný čas nabíjania elektromobilu predstavovať približne 25 minút. V plánoch zároveň potvrdila, že v budúcnosti bude ponúkať aj možnosť bezdrôtového nabíjania.

ZSE Drive prevádzkuje po Slovensku už 157 nabíjacích bodov. Do konca ďalšieho roka plánuje postaviť ďalších 120 nabíjacích zón.

