Kompletný prehľad: Od júla čakajú vodičov na Slovensku veľké zmeny pri evidencii vozidiel, menia sa aj poplatky

Od 1. júla 2023 nadobúda účinnosť novela zákona o správnych poplatkoch. Prináša nový spôsob výpočtu správnych poplatkov pri zápise vozidiel na základe tzv. ekologického koeficientu. Zavádza sa tiež možnosť objednať si zadnú tabuľku s evidenčným číslom (TEČ) menšieho rozmeru na základe výnimky Ministerstva dopravy SR.

V tejto súvislosti Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že zmeny, ktoré vstúpia do platnosti od 1. júla 2023, si vyžadujú úpravy v informačných systémoch. Z toho dôvodu cez víkend 1. a 2. júla 2023 nebudú k dispozícii elektronické služby Národnej evidencie vozidiel. Elektronické služby budú opäť dostupné v pondelok 3. júla 2023 od 8.00 h.

Nový s pôsob výpočtu správnych poplatkov

Za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie (spolu s vykonaním úprav v dokladoch vrátane ich vydania), je suma vypočítaná ako súčin sadzby poplatku podľa najvyššieho výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla podľa druhu euronormy alebo dátumu prvej evidencie, najmenej však v sume 33 eur.



Znamená to, že správny poplatok sa nebude znižovať so zvyšujúcim sa vekom vozidla, ale vždy bude rovnaký v závislosti od výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla.

Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie vozidiel zostáva v sume 33 eur.



Pre vozidlo s palivom vodík alebo vozidlo s kombináciou akékoľvek palivo + PHEV (plug-In hybrid) bude poplatok vypočítaný vo výške 20 percent základnej sumy sadzby podľa výkonu motora (ekologický koeficient).



Zanikajú teda zľavy z výšky správneho poplatku pre hybridné vozidlá s inou kombináciou palív a pre vozidlá s pohonom LPG, CNG alebo tzv. mild hybridy.

Ťažko zdravotne postihnutí držitelia vozidiel

Pri zápise vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, sa poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla zníži o polovicu.

Ide o motorové vozidlo s úpravou pre ŤZP, o motorové vozidlo kategórie M1 a N1, ak nebol pri jeho kúpe poskytnutý kompenzačný príspevok podľa zákona č. 447/2008. Minimálna výška správneho poplatku za zápis držiteľa ŤZP bez poskytnutia peňažného príspevku je 16,50 eura.

Tzv. rodinné autá

V prípade tzv. rodinných áut sa poplatok zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie, s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa (najmenej na štyri deti) najneskôr do dovŕšenia 19 roku veku.

Neštandardná TEČ

Ustanovuje sa možnosť objednať zadnú TEČ s rozmermi 24 cm × 15 cm, ak Ministerstvo dopravy SR ako typový schvaľovací orgán povolilo výnimku z technických požiadaviek na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.



Bude sa to týkať vozidiel so spaľovacím motorom, PHEV alebo elektrických vozidiel s prednou TEČ s rozmerom 52 × 11 cm, ako aj prípojných vozidiel.



Policajný zbor v tejto súvislosti pripomína, že od 1. júla zaniká možnosť použiť súdnoznalecký posudok pri zápise vozidiel do evidencie.

