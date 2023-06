Prvá obeť Prigožinovej vzbury: Rusi údajne zadržali dôležitého generála.

V Rusku údajne v súvislosti so vzburou žoldnierskej Vagnerovej skupiny zatkli generála a vrchného veliteľa vzdušných síl Sergeja Surovikina, ktorý je druhým najvyššie postaveným mužom tamojšej armády. Informovala o tom v stredu stanica Sky News odvolávajúca sa na správu denníka The Moscow Times citujúceho dva zdroje blízke ruskému rezortu obrany.



Jeden zo zdrojov uviedol, že Surovikin známy ako generál Armageddon si počas nedávnej vzbury evidentne vybral stranu šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina. Na otázku, kde sa momentálne tento generál nachádza, obaja citovaní odpovedali, že k tomuto sa nevyjadrujú ani len cez tzv. interné kanály.

