FOTO: Na strednom Slovensku má vyrásť nová nemocnica za takmer pol miliardy eur. Toto sú detaily

V Banskej Bystrici by mali do roku 2029 postaviť novú nemocnicu. Nové priestory majú byť súčasťou Rooseveltovej nemocnice a štát by mali vyjsť na približne 450 miliónov eur. O pláne postaviť nové zdravotnícke centrum na strednom Slovensku informoval predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter na sociálnej sieti.

„Teším sa, že dnes je tu reálny projekt, ktorý prispeje k lepšej kvalite zdravotnej starostlivosti v novej kľúčovej nemocnici nášho kraja,“ priblížil pripravovaný projekt.

Výstavbu novej nemocnice podľa jeho slov podporili aj minister zdravotníctva Michal Palkovič a podpredsedníčka vlády pre plán obnovy, z ktorého získajú na výstavbu nových budov až 368 miliónov eur.

Portál MY Bystrica však pripomína, že suma 450 miliónov eur nemusí byť finálna. Nezahŕňa totiž náklady spojené s finálnymi interiérovými úpravami.

Výstavba nových priestorov nemocnice by však nemala poznačiť doterajšie fungovanie ambulancií. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková verí, že jedinou komplikáciou bude logistika a prístup do areálu.

Návrh novej nemocnice v Banskej Bystrici. Zdroj: Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta

