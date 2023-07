70 miliónov eur za maďarského hráča: FC Liverpool kúpil za rekordnú sumu 22-ročného Dominika Szoboszlaia.

Maďarský futbalista Dominik Szoboszlai posilní elitný anglický futbalový klub FC Liverpool. Tím z Premier League zaplatí za jeho príchod Lipsku výstupnú klauzulu 70 miliónov eur. Prestup potvrdil renomovaný špecialista na prestupový trh Fabrizio Romano.

Doterajší stredopoliar RB Leipzig dostal povolenie vycestovať po tom, ako FC Liverpool aktivoval výkupnú klauzulu a šikovného hráča podľa The Guardian vyfúkol rivalovi z Newcastlu. Novú posila by po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky mali fanúšikom oficiálne predstaviť už dnes.

Dominik Szoboszlai will be announced and unveiled as new Liverpool player today; this is the current plan. ✅🔴 #LFC



Contract until June 2028, no option included; €70m fee to RB Leipzig. pic.twitter.com/XyjWgAvqdp