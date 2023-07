PREHĽAD KANDIDÁTOV DO VOLIEB 2023: Prekvapenia, ideologicky rozporuplné prestupy aj exhibícia 150. miest

Do parlamentu sa chce v septembri prekrúžkovať 2 728 našich spoluobčanov. Prelistovali sme si kandidátky 13. strán s najväčšími šancami. Kompletné zoznamy mnohé strany zatiaľ taja.

Vnútrostranícke pozičné hry sú na chvíľu za nami. 24 politických strán a jedna koalícia odovzdali kandidátne listiny do septembrových volieb. Posledný, len niekoľko minút pred oficiálnym termínom odovzdal kandidátku líder OĽaNO Igor Matovič. Dovedna chce z pozície poslanca NRSR zastupovať občanov Slovenska až 2 728 kandidátov.

Kandidátne listiny ešte musí overiť Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán a tak formálne správnu podobu kandidátok budeme poznať až 22. júla. Už dnes však poznáme to najpodstatnejšie, keď okrem OĽaNO a ĽSNS každá relevantná strana prezradila aspoň prvé desiatky miest.

Okrem starých známych stranických kádrov obsahujú kandidátky aj mnohé prekvapivé mená. Strany si už tradične dali záležať na 150. miestach. Pozri si predbežný prehľad kandidátok 13 strán s najväčšou podporou z prieskumov.

SMER: Lojalita nadovšetko

Návrat strany SMER na vrchol popularity potvrdzujú už niekoľko týždňov všetky prieskumné agentúry. Do predčasných volieb povedie stranu po ostatnej rošáde s Petrom Pellegrinim opäť 4-násobný premiér Robert Fico. Kandidovať za SMER bude aj trestne stíhaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý strávil rok vo väzbe či bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Okrem nich strana predstavila už len 7 kandidátov. Ženu by ste medzi nimi hľadali márne.

Fico sa pri predstavení menoslovu pochválil, že kandidátku „zostavoval ľudsky, nie mocensky“ a bral „na zreteľ lojalitu ľudí, ktorí nezradili“. Tretím miestom SMER odmenil ideológa strany Ľuboša Blahu.

Zo 150. miesta bude kandidovať predseda mimoparlamentného hnutia Socialisti.sk Artur Bekmatov, ktorý bol členom ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a písal aj pre konšpiračný magazín Zem a Vek.

HLAS: Pellegrini spredu aj zozadu

Prvá kandidátka odídencov zo Smeru prichádza po troch rokoch existencie strany. Do volieb HLAS povedie z prvého miesta expremiér Peter Pellegrini. Prvú štvorku dotvárajú ďalší ex-smeráci Denisa Saková, Richard Raši a Erik Tomáš. Z mediálneho úzadia na vysoké 11. miesto na kandidátke vyšplhal z korupcie obvinený bývalý minister životného prostredia a hospodárstva Peter Žiga. 18. miesto obsadí bývalý poslanec za SNS ex-futbalista Dušan Tittel.

Na 23. mieste nájdeme bývalú rektorku Akadémie policajného zboru Luciu Kurilovskú, ktorá sa zviditeľnila neochotou odstúpiť z funkcie po tom, ako jej zamestnanec Vladimír Šeparnev postrelil kadetku Mišku.

Na konci kandidátky figuruje druhý Pellegrini, bratranec predsedu, hasič a bývalý futbalista Lukáš. „Stopäťdesiatka“ hlasu sa podľa Petra Pellegriniho nebude zúčastňovať žiadnych prípadných debát kandidátov z chvostov kandidátok. V prvej dvadsiatke Hlasu nájdeme iba 3 ženy.

PS: Rodová remíza

Na historicky prvej rodovo vyváženej kandidátke Slovenska sa od prvého po posledné miesto striedajú muži a ženy. Na čele nachádzame predsedu Michala Šimečku. Najvyššie postavenou ženou je spoluzakladateľka OZ Dúhové rodiny Lucia Plaváková. V prvej desiatke nájdeme aj troch bývalých predsedov strany Ivana Štefunka, Michala Trubana a Irenu Biháriovú. K najväčším prekvapeniam v prípade stopäťdesiatky PS patrí vstup do politiky bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka. Obsadil 15. miesto.

150. miesto, ktoré v roku 2020 patrilo verejnej ochrankyni práv Jane Dubovcovej tentokrát obsadila manželská poradkyňa a vdova po disidentovi Miroslavovi Kusom, Jolana Kusá.

Republika: Prezliekanie zelených tričiek

Kandidátku hnutia vedie Milan Uhrík a jeho bývalých súkmeňovcov z Kotlebovej ĽSNS nájdeme roztrúsených po celej kandidátke. Hneď za Uhríkom je napísaný najštedrejší investor do kampane hnutia Miroslav Suja, ktorého vyšetruje NAKA pre šafárenie na banskobystrickej správe ciest. Tretím menom na kandidátke je neonacistický spevák Bieleho Odporu Ondrej Ďurica.

Za pozornosť stojí aj v tomto prípade chvost kandidátky. O preferenčné hlasy po druhýkrát po sebe zabojuje z 150. miesta odsúdený extrémista Milan Mazurek. 149. priečku obsadil Uhríkov asistent z europarlamentu a konšpiračný novinár Ľubomír Huďo.

Z politického zabudnutia sa na zatiaľ nejasné miesto na kandidátke Republiky vracia Rafael Rafaj známy ako falšovateľ podpisu Jána Slotu a cosplay fanúšik Milana Rastislava Štefánika. V prvej dvadsiatke Republiky nájdeme päť žien.

Sme Rodina: Sme rodina

Na čele kandidátky Sme Rodina nachádzame predsedu parlamentu a otca zakladateľ hnutia Borisa Kollára. Ani priečky za ním neskrývajú žiadne prekvapenie. Boris Kollár vraj nechcel nahradiť dlhodobých parlamentných spolupracovníkov ako Milana Krajniaka, Petra Pčolinského, ex-partnerku Petru Krištúfkovú či brata Ľudovíta Gogu „niekým, koho stretne na chodníku“. Prvá desiatka je takmer totožná s minulými voľbami. V prvej dvadsiatke zverejnenej kompletnej kandidátky je šesť žien.

Hneď za nimi nás na 21. mieste čaká prekvapenie v podobe bývalého podpredsedu SNS Antona Hrnka. Na exponované 150. miesto sa k hnutiu pričlenil aj bývalý člen SaS a štátny tajomník Martin Klus. Prehodnotil tak svoj postoj, keď sa počas neúspešneho verejného vypočúvania na dvore európskych auditorov zastrájal, že rezignuje na domácu politiku. S Kollárom ho vraj spojila zhoda v zahranično-politických otázkach.

KDH: Kresťania všetkých stupňov tvrdosti

Stranu, ktorá aj po 2 volebných fiaskách odmietla predvolebné spájanie, povedie do volieb do tretice nový líder predseda Prešovského kraja a bývalý učiteľ náboženstva a telesnej výchovy Milan Majerský.

Kandidátka KDH okrem politikov ašpirujúcich na kresťanskú demokraciu západného strihu, ako v prípade navrátilca a trojnásobného neúspešného kandidáta na prezidenta Františka Mikloška, obsahuje aj omnoho „tvrdších“ konzervatívnych kresťanov.

Evanjelizátor Branislav Škripek sa bude z lukratívneho 17. miesta modliť „za prebudenie a obrodu hodnôt kráľovstva v našej spoločnosti.“ Doplnia ho iní „konzervatívni lídri“ Martin Štuk a Richard Kráľovič.

150. miesto v zozname zastáva prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský, ktorý sa do pozornosti médií dostal, keď ho polícia počas protestu zdravotníkov pred NRSR v decembri 2021 zadržala v cele predbežného zadržania. Do KDH prišiel zo Za ľudí. V prvej dvadsiatke kandiduje za KDH sedem žien.

OĽaNO: Líder na chvoste a drahý súboj o 7 %

Tradične eklektickú kandidátku odovzdal, no doteraz nepredstavil víťaz ostatných volieb OĽaNO, ktoré ide do volieb v troj-koalícií s Kresťanskou úniou Anny Záborskej a Za ľudí Veroniky Remišovej. Zoskupenie OĽaNO a Priatelia má k dispozícii zvýšený limit na kampaň vo výške 9 miliónov eur.

OĽaNO za úspech v ostatných voľbách dostalo od štátu vyše 20 miliónov, a tak v ťažení za 7 % podporou, budeme o jeho predstaviteľoch ešte veľa počuť. Naposledy sa hra podľa formálnych pravidiel koalícií neoplatila PS a Spolu, ktorým chýbalo 926 hlasov.

Prvých desať miest na kandidátke bude podľa Matoviča patriť „novej krvi“, stelesnenej ľuďmi, ktorí v posledných voľbách nekandidovali ani sa nestali poslancami Národnej rady SR. Na kandidátke s určitosťou nebude chýbať Richard Vašečka, ktorý bude „bojovať proti extrémnemu liberálnemu tlaku“ a registrovaným partnerstvám. Igor Matovič už dávnejšie deklaroval, že bude kandidovať zo 150. miesta. Ako vždy.

SNS: Taraba, Kuffovci aj Šimkovičová

Národniari sa po 4 rokoch mimo NRSR hlásia znova o slovo. K úspechu ich má doviesť líder Andrej Danko, nasledovaný na kandidátke troma podpredsedami, vrátane na Facebooku mimoriadne aktívneho Zdenka Čambalu, ktorý odmieta pomoc Ukrajine a homosexuálov označuje „teplými“. Na piatom mieste figuruje ex-kotlebovec Tomáš Taraba, ktorý sa preslávil urážkami prezidentkinej dcéry.

V prvej tridsiatke nájdeme aj iných kotlebovských „tvrdých kresťanov“ Štefana a Filipa Kuffovcov. Známa tvár číha aj na 12. mieste. SNS do svojich radov nalákala hlásateľku, ktorá prešla prerodom z komerčnej do konšpiračnej sféry Martinu Šimkovičovú. Iným nevšedným kandidátom je aj syn Milana Lučanského Adam, ktorý dlhodobo spochybňuje závery policajného vyšetrovanie samovraždy jeho otca.

SaS: Ženy najmä na billboardoch

V prvom šíku neohrozeného lídra SaS Richarda Sulíka nečakajte žiadne prekvapenia. Dôveru vedenia strany si zaslúžili výlučne dlhoročné kádre a poslanci. Druhé miesto na kandidátke „sasky“ patrí Branislavovi Gröhlingovi, tretie Jane Bittó Cigánikovej a štvrté Márii Kolíkovej. Hoci sa to tak z marketingovej komunikácie strany nezdá, v prvej dvadsiatke nájdeme len päticu žien.

Prekvapujúcou stopäťdesiatkou na kandidátke je politický dobrodruh Alojz Hlina, ktorý po účinkovaní v Dobrej Voľbe či neúspešnom predsedníctve KDH vstupuje do 6. politického subjektu.

Szövetség-Aliancia: Stúpenci autonómie južného Slovenska

Lídrom kandidátnej listiny strany Aliancia bude predseda strany a bývalý šéf SMK Krisztián Forró. Z druhého miesta kandiduje advokát Peter Pandy a z tretieho bývalý šéf hnutia Spolupatričnosť Szabolcs Mózes.

Maďarská strana, komunikujúca predovšetkým v maďarskom jazyku dala na posledné dve miesta kandidátky horlivých bojovníkov za autonómiu južného Slovenska, primátora Kolárova Bélu Halászu a Györgyho Gyimesiho, obdivujúceho Viktora Orbána a šíriaceho prokremeľský naratív. Ten si po pobyte v parlamente vo farbách OĽaNO, na juhu Slovenska už dlhšie rozbieha vlastnú kontaktnú aj billboardovú kampaň. V prvej dvadsiatke Aliancie nájdeme iba 2 ženy.

Demokrati: Pozičné hry

Bývalý verný súputník Igora Matoviča Eduard Heger, spravil po emancipácii na čele strany Demokrati na jej kandidátke krôčik dozadu a spolu s vedením strany na prvé miesto predsunul primárku onkologického urgentu Andreu Letanovskú. V rámci preukázania „nesebeckosti“ obsadil druhé miesto.

Na čele kandidátky nechýbajú známe mená z ostatných vlád Jaroslav Naď, Ján Budaj, Ján Mičovský či Karel Hirman. K prekvapeniu patrí relatívne vysoká 15. pozícia speváčky Doroty Nvotovej. V prvej dvadsiatke napočítame dovedna 6 žien.

Demokrati ponúkajú kandidátov z dovedna 5 strán. Staré známe tváre nachádzame aj na chvoste. Na 145. mieste je bývalý predstaviteľ SaS Jozef Mihál. 150 miesto patrí europoslankyni a šéfke platformy Jablko Lucii Ďuriš Nicholsonovej.

Kotlebovci – ĽSNS:

Strana ĽSNS svoju kandidátku dosiaľ nepredstavila. Na žiadosť Refresheru o jej predstavenie, predstavitelia strany v dobe uverejnenia článku nereagovali.

Modrí- Most Híd: Závan minulosti

Kandidátku „falošnej“ koalície povedie politicky oživený Mikuláš Dzurinda, ktorý sa vo februári zastrájal, že nechce byť a nebude predsedom strany. Z druhého miesta kandiduje šéf Mostu a bývalý minister životného prostredia László Sólymos.

Iného politického veterána Bélu Bugára by ste, napriek vstupu do strany Most Híd, na kandidátke hľadali márne. Neušlo sa mu ani 150. miesto, ktoré na protest proti sprofanovanej taktike Matoviča a Sulíka partia okolo Modrých a Mostu Híd neobsadila.

„Sulík s Matovičom začali v roku 2010 robiť z podávania kandidátok marketing a cirkus. Žiaľ, tento marketing a cirkus začali nasledovať aj niektoré ďalšie politické strany. Takéto počínanie vedie k rozvratu politickej scény, k dehonestácii politiky ako takej a k prehlbovaniu frustrácie zodpovedných voličov,“ povedal Dzurinda. V prvej dvadsiatke kandidátov figurujú tri ženy.

Za pozornosť stojí, že do volieb ide aj s Dzurindom nesúvisiace insitné zoskupenie s názvom SDKÚ - DS. Jeho kandidátka obsahuje najmenej mien zo všetkých strán, len 11.