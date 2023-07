Čo videli a počuli pasažieri pár sekúnd pred implóziou ponorky Titan? Netrpeli ani minútu

Po tragédii ponorky Titan, ktorú sledoval so zatajeným dychom celý svet, sme bližšie k predstave, ako vyzerali posledné momenty života jej posádky. Analýzu okamihov pred implóziou priniesol New York Times.

5 pasažierov sa tesne pred implóziou nachádzalo v takmer úplnej tme, keďže si energiu pre svetelné zdroje šetrili na príchod k vraku Titanicu. Čas si spríjemňovali počúvaním hudby z bluetooth reproduktora a pozorovaním svietiacich podmorských živočíchov. Na palube bol zakázaný jediný hudobný žáner: Country. Šéf firmy OceanGate Stockton Rush ho vraj nemohol zniesť.

Titan bola miniponorka, ktorú prevádzkovala americká turistická a expedičná spoločnosť OceanGate, ktorá brala turistov k vraku Titanicu. K jej tragickému koncu prišlo 18. júna. Zdeformovaný vrak našli záchranári o štyri dni neskôr len 488 metrov od Titanicu. Nájdené ľudské pozostatky sú momentálne predmetom skúmania lekárskych expertov. Smrť pasažierov počas implózie prišla okamžite.

