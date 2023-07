AKTUÁLNE: Diaľnica D2 je v smere do Česka úplne neprejazdná. Takto ju obídeš

V stredu dopoludnia sa na diaľnici odohrali dokonca dve vážne dopravné nehody.

Diaľnica D2 v smere do Českej republiky je neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, ktorá sa stala v blízkosti výjazdu z diaľnice na Kúty.

„Krátko pred 10:20 sme prijali informáciu o zrážke na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. K tejto došlo v úseku 1,6 kilometra diaľnice v smere do Českej republiky, v blízkosti výjazdu z diaľnice na Kúty. Podľa doterajších informácií malo dôjsť k zrážke troch nákladných motorových vozidiel so zahraničnými EČV," priblížil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Policajti podľa jeho slov na mieste aktuálne vykonávajú potrebné úkony. „Vodičov vyzývame aby sa na mieste riadili pokynmi polície a zvýšili svoju opatrnosť," dodal.Na diaľnici D2 došlo v stredu ráno aj k inej nehode keď sa zrazila dodávka a nákladné auto. Táto zrážka si okrem zranenej osoby vyžiadala aj jednu 20-ročnú obeť. Polícia v tejto veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.