Nové informácie o bitke v Hlohovci: desivé video nahrávalo dievča, ktorému sa vyhrážali

Obeť našťastie neutrpela vážne zranenia.

Partia tínedžerov v Hlohovci dokopala mladého chlapca, pričom si celú situáciu nakrútila na video. K útoku ich údajne motivovalo to, že napadnutý chlapec sa kamaráti so skupinou, ktorú oni nepovažujú za svojich kamarátov.



Podľa najnovších informácií portálu TV Noviny bol obeťou útoku šestnásťročný chlapec z Hlohovca. Incident sa odohral na známom bagrovisku.



Zbili ho šiesti rovesníci a video nakrúcalo dievča z partie útočníkov. Údajne mu povedali, že ak to nespraví, dopadne rovnako ako obeť. Na zázname počuť, ako na agresorov kričí, aby prestali, no tí namiesto toho pridávali na intenzite útokov.





Na skupinu šiestich tínedžerov už podali trestné oznámenie. Obeť sa k incidentu nechcela vyjadrovať. Vraj má zranenia brucha, hrudníka a hlavy.



Podľa Markízy polícia skupinu stredoškolákov dobre pozná, keďže má údajne za sebou už niekoľko protiprávnych konaní. Všetky sa však skončili len ako priestupok.