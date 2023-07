Seniorka v Bratislave hodila 15-tisíc eur do koša. Vylákali ju na lacný trik s rodinným príslušníkom

Polícia na seniorov apeluje, aby boli obozretní a vždy sa v podobnej situácii najskôr poradili s príbuznou osobou a dávali si na tento typ podvodníkov pozor.

Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti informovala o seniorke, ktorá prišla o vysokú sumu peňazí. Podľa informácií ju kontaktoval neznámy muž, ktorý sa predstavil ako jej synovec. Osemdesiatročnú ženu žiadal o finančnú pomoc, aby uhradil škody spôsobené dopravnou nehodou.

„Seniorka v snahe pomôcť poslúchala pokyny v telefóne a snažila sa zabezpečiť požadovaných 15 000 €. Z toho dôvodu z domu zobrala finančnú hotovosť a odišla do banky vybrať chýbajúcu časť peňazí. Po výbere peňazí vložila celú hotovosť do tašky, ktorú odniesla na pokyn ,synovca‘ do koša na Jelačičovej ulici v Bratislave. Počas celej doby bol neznámy muž v telefonickom kontakte so seniorkou a inštruoval ju, ako má postupovať a kde má tašku s peniazmi odložiť,“ opísala polícia priebeh nešťastnej udalosti.

Páchateľ tašku s peniazmi zobral na neznáme miesto a spôsobil škodu 15 200 €. Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu. Na seniorov apeluje, aby boli obozretní a vždy sa v podobnej situácii najskôr poradili s príbuznou osobou a dávali si na tento typ podvodníkov pozor.