Na španielskej pláži vyplavilo telo dieťaťa bez hlavy. Polícia má dve verzie, čo sa mohlo stať

Telo našiel v obci Roda de Berà robotník, ktorý si najskôr myslel, že ide o bábiku. Policajné jednotky nakoniec potvrdili, že ide o telo dieťaťa.

Neďaleko španielskeho mesta Tarragona vyplavilo na pláži telo malého dieťaťa. Podľa miestnych médií bolo telo v stave rozkladu a ťažko identifikovateľné. More na pláž vyplavilo telo bez hlavy, informuje portál TN.CZ.

Telo našiel v obci Roda de Berà robotník, ktorý si najskôr myslel, že ide o bábiku. Policajné jednotky nakoniec potvrdili, že ide o telo dieťaťa. Starosta obce pre miestne médiá potvrdil, že išlo o dieťa vo veku dva až tri roky.

Polícia má dve verzie

Jednou z verzií polície je, že môže ísť o dieťa, ktoré sa plavilo do Európy. Týmto polícia odkázala na aktuálnu migračnú krízu. Migranti sa snažia do Európy dostať najčastejšie cez Stredozemné more.

Podľa polície tejto hypotéze nasvedčuje aj oblečenie dieťaťa, ktoré nebolo vhodné na pláž. Dieťa malo na sebe teplákovú súpravu a bundu. Ďalšou z možností je, že prípad súvisí s nálezom mŕtveho tela ženy na pláži v Tarragone. Viac informácií sa polícia dozvie až po súdnej pitve.

Vzhľadom na stav tela v rozklade úrady nevedeli určiť pohlavie ani farbu pleti dieťaťa. Podľa miestnych sa telo nachádzalo na pláži už v pondelok. Starosta obce tvrdenia odmieta. „V pondelok ráno tam nebolo. Keby áno, pracovníci by ho našli. Nie je vylúčené, že ide o typickú klebetu, ktorá sa šíri medzi ľuďmi, keď príde k udalosti tohto typu. Zdá sa mi zvláštne, že ak ho tam niekto videl, nezavolal na úrad,“ reagoval na tvrdenia.