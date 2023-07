Slovensko aktuálne trpí nedostatkom vakcín proti smrteľnej chorobe. Na východe nemali čím zaočkovať poranených pacientov

Na prípad upozornila praktická lekárka zo Spiša.

Na Slovensku aktuálne chýbajú vakcíny proti tetanu. Upozornila na to praktická lekárka zo Spiša, ktorá potrebovala súrne zaočkovať dvoch pacientov, no nemala čím. Naliehavú situáciu sa však nakoniec podarilo vyriešiť, informuje RTVS.

„Minulý týždeň sme mali dva závažnejšie úrazy. Jeden pán sa poranil uhlovou brúskou, jedna pani sa poranila sekerou. Museli sme ich zaočkovať, keďže od posledného očkovania prešlo už desať rokov. Očkovaciu látku sme nemohli zohnať,“ priblížila pre RTVS praktická lekárka v obci Rudňany Iveta Fulková.

Tetanus je nebezpečné bakteriálne ochorenie, ktoré sa do tela dostáva počas porezania či pichnutia prostredníctvom znečisteného predmetu. „Liečba v podstate neexistuje. Pacient sa nakazí najčastejšie znečistenou a špinavou ranou. Postihuje nervový systém a prejavuje sa ťažkými kŕčmi vrátane kŕčov dýchacích svalov. Čiže následky sú jasné,“ dodala Fulková. Toto ochorenie môže dokonca spôsobiť smrť.

Problémy hlásia pri viacerých druhoch liekov

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľa tvrdí, že v tomto prípade zrejme došlo k výrobnému alebo logistickému problému.

Na trhu sú momentálne dostupné vakcíny proti tetanu, no nateraz je možné zakúpiť ich len s doplatkom. V prípade, ak by si pacient nechcel za vakcínu priplatiť, na klasické očkovanie by musel čakať približne mesiac.

Problémy s nedostatkom liekov však slovenskí lekári nemajú len v prípade vakcín. Lekárnici upozorňujú, že na našom území momentálne chýbajú aj rôzne antibiotiká či lieky na srdce.