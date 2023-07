PREHĽAD: Doprava na Liptove bude z dôvodu triatlonových pretekov obmedzená

Cesta zo Zuberca do Liptovských Matiašoviec bude pre všetky autá na dlhé hodiny zatvorená.

V sobotu 15. júla sa na severe Slovenska budú konať triatlonové preteky Oravaman triathlon 2023. Z toho dôvodu budú niektoré trasy v regióne Liptova výrazne obmedzené. Na dopravnú situáciu upozorňujú žilinskí policajti na Facebooku.

Pre všetky autá bude cesta zo Zuberca do Liptovských Matiašoviec na niekoľko hodín úplne uzatvorená. „Upozorňujeme na úplnú uzávierku cesty II. triedy číslo 584 zo Zuberca cez Horský prechod Huty do Liptovských Matiašoviec dňa 15. júla 2023 v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. z dôvodu konania športového podujatia ORAVAMAN TRIATHLON 2023,“ upresnili policajti.

Všetkých vodičov zároveň upozornili na dodržiavanie dočasného značenia a pokynov polície aj organizátorov pretekov.