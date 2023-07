Slovensko už dnes zavalí nová nádielka otravného prachu zo Sahary. Túto časť územia zasiahne najviac, ukazuje predpoveď

Prvé čiastočky prachu môžeš pozorovať už dnes po 14.00 h na celom území Slovenska.

Na území Slovenska bude v najbližších dňoch okrem tropického počasia aj vyššia koncentrácia saharského prachu. Prvé nánosy budú viditeľné už dnes na celom území krajiny, no najviac prachových čiastočiek budeš môcť pozorovať na strednom Slovensku, informuje o tom portál imeteo.sk.

Prach si budeš môcť všimnúť napríklad prostredníctvom sfarbenía oblohy, ktorá bude mať oranžový podtón, ale aj nečistotou na rôznych povrchoch, ako napríklad autá, okná alebo vonkajší nábytok.

Spoločne so saharským prachom dnes naše územie zasiahnu aj očakávané prehánky a búrky. Slovensko navyše v nasledujúcich dňoch čakajú aj ďalšie vlny saharského prachu, ktoré by sa mali na naše územie dostať už v sobotu 22. júla, a to najmä na územie juhozápadného Slovenska.