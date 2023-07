Zastrelil medveďa pri Sučanoch, hrozia mu dva roky väzenia. Aj keď sa bránil, polícia musí zistiť, či sa streľbe nedalo predísť

Pri vyšetrovaní bude potrebné zistiť všetky skutočnosti, ktoré streľbe predchádzali.

Minulý týždeň nad obcou Sučany zastrelil muž medvedicu, za čo mu teraz hrozia až dva roky za mrežami. Muž pri strete s medveďom vystrelil až dvanásť rán. Dve výstražné do vzduchu a desať na medveďa.

Polícia Slovenskej republiky ho začala stíhať pre trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Výška trestu pre strelca sa bude odvíjať od vyšetrovateľa, ktorý musí posúdiť mieru nutnej obrany, informuje TA3.

Podľa zástupcu vedúceho enviropolície v Žiline Rudolfa Gablíka nebude vyšetrovanie jednoduché, pretože je potrebné zistiť mnoho skutočností. Jednou z nich je, či bola zbraň použitá v zmysle zákona, ale aj to, či sa nedalo nebezpečenstvu zabrániť iným spôsobom.

Gablík varuje, že nie je žiadúce, aby ľudia do lesa chodili so zbraňou. „Celé to vyšetrovanie je podrobné a nekončí len podaním trestného oznámenia, že som použil zbraň, a nekončí ani výsluchom tej osoby, ktorá tú zbraň použila,“ upozornil. Polícia totiž musí detailne prešetriť všetky skutočnosti a okolnosti streľby.