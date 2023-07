VIDEO: V Rusku sa blízko preplnenej pláže zrútilo do mora útočné lietadlo. Pilota vyhlásili za mŕtveho

Ruské útočné lietadlo Su-25 sa v pondelok počas cvičného letu zrútilo do Azovského mora. Pilot nehodu neprežil, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP. Pilotovi sa podľa úradov podarilo katapultovať a z mora ho vyzdvihli záchranné tímy. Nakoniec ho však vyhlásili za mŕtveho.

V ruských médiách sa objavili zábery lietadla padajúceho do mora neďaleko preplnenej pláže na Jejskej kose. Ruské ministerstvo obrany bezprostredne neuviedlo príčinu nehody.

Suchoj Su-25 je bojové lietadlo na podporu pozemných síl, ktoré je v službe od 80. rokov minulého storočia. Podľa agentúry AP Rusi tento typ lietadiel využívajú aj vo vojne na Ukrajine.

Ruské vzdušné sily hlásia v poslednom čase vyšší počet leteckých nehôd, čo niektorí pozorovatelia pripisujú častejšiemu lietaniu súvisiacemu s konfliktom na Ukrajine.

❗️ Russian publication Baza reports that the pilot of the downed SU-25 attack aircraft has died, doctors were unable to save him. https://t.co/wIctz9pooUpic.twitter.com/QJ0Sg3srRC