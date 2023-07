AKTUÁLNE: Ivan Šimko končí na poste ministra vnútra

Funkciu zastával dva mesiace.

Minister vnútra Ivan Šimko končí po dvoch mesiacoch vo funkcii, informuje SME. Prezidentka Zuzana Čaputová mu odoberie poverenie. Šimko sa za posledné týždne sporí s vedením slovenskej polície.

Spory vyvrcholili až do toho bodu, že buď skončí Šimko, alebo policajný prezident Štefan Hamran, aj riaditeľ policajnej inšpekcie Peter Juhás, riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko a tiež ďalší funkcionári.



Dôvodom nezhôd mal byť aj Šimkov status, v ktorom avizoval, že „žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú“. Podľa premiéra Ódora však bol status iba nešťastne napísaný. Denník SME však prišiel s informáciou, že vedenie polície sa so Šimkom nezhodlo hneď v niekoľkých personálnych otázkach aj v názore na to, ako riešiť citlivé kauzy.