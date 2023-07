Slováci s týmto typom vodičáku si ho musia čo najskôr vymeniť, inak zaplatia pokutu. Je ich až 380-tisíc, čas sa rýchlo kráti

Vodiči si o nový doklad môžu požiadať v predstihu.

Už iba do konca roka 2023 budú platné rúžové vodičské preukazy. Ešte minulý rok ho vlastnilo takmer pol milióna Slovákov, to sa však od roku 2024 zmení. Podľa rezortu vnútra bude polícia považovať jazdu s týmto vodičským za jazdu bez dokladov a vodičom bude rozdávať pokuty do výšky 33 eur, informuje portál Finsider.

Podľa smerníc skončí v roku 2032 platnosť vodičským preukazom, ktoré vydávali od začiatku mája 2004 až do 18. januára 2013. Štát začal vydávať vodičské preukazy, ktoré mali uvedenú lehotu platnosti až po 18. januári 2023.

Za nový vodičský žiadatelia zaplatia

Ministerstvo o strate platnosti rúžových vodičských preukazov upozorňuje od začiatku roka 2023. Ľudia si preto môžu o nový doklad zažiadať aj v predstihu. Za výmenu však budú musieť zaplatiť 6,50 eura. Za urýchlené vydanie si priplatia 26 eur.

Žiadatelia musia pri výmene predložiť občiansky preukaz a starý vodičský musia odovzdať na oddelení dokladov. Nový vodičský preukaz bude šoférom platiť 15 rokov alebo do veku 65 rokov – vtedy musia vodiči žiadať každých 5 rokov o potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.