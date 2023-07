Putin vraj vedel o vzbure vagnerovcov vopred. Nové spravodajské informácie odhaľujú detaily diania v Rusku

Ruský prezident Vladimir Putin mal byť pred minulomesačnou krátkou vzburou žoldnierov z Vagnerovej skupiny informovaný o jej prípravách. Napriek tomu bol počas jej prvých hodín paralyzovaný. Podľa The Washington Post to dokazujú uniknuté spravodajské informácie.

Americký denník konzultoval oficiálne dokument, podľa ktorých ruské bezpečnostné služby varovali Putina, že šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin zrejme plánuje vzburu, dva či tri dni pred jej začiatkom.



Európsky bezpečnostný predstaviteľ, ktorý si želal ostať v anonymite, pre Washington Post povedal: „Putin mal čas urobiť rozhodnutie, že (vzburu) prekazí a zatkne organizátorov. Keď sa potom začala diať, nastalo ochromenie na všetkých úrovniach. Zavládlo úplné zdesenie a zmätok. Dlho nevedeli, ako majú zareagovať."



Špionážne dokumenty uvádzali, že Putinova nerozhodnosť ukazuje na jeho strach ísť proti vojenskému veliteľovi, akým je Prigožin. Tieto tvrdenia sa zhodujú s minulotýždňovými vyjadreniami šéfa americkej CIA Williama J. Burnsa.

Podľa neho to pôsobilo tak, že ruská armáda, bezpečnostné služby a predstavitelia „sa nechali bezmocne unášať udalosťami, zatiaľčo prebiehala vzbura". Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdenia o „paralyzovaní" poprel a povedal, že ich vymysleli „ľudia, ktorí majú nula informácií".

