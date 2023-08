PRIESKUM: Fico stále kraľuje, ale Progresívne Slovensko pomaly rastie. OĽaNO by zostalo tesne pred bránami parlamentu

Progresívne Slovensko opäť v prieskume predbehlo Hlas.

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24 by septembrové voľby vyhrala strana Smer-SD so ziskom 19,9 %, strana Progresívne Slovensko skončila druhá s podporou 16,4 % a trojicu najvolenejších strán uzatvára Hlas-SD s 15,2 %.

Strana Republika by vo voľbách dostala 6,7 % a SaS by volilo 6,6 %. Stranu Borisa Kollára by volilo 6,1 % opýtaných a Kresťanskodemokratická strana by získala presne 6 % a SNS 5,8 %.

Pred bránami parlamentu by ostala aj koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by síce 6,7 % hlasov voličov, no ako koalícia troch strán potrebuje na postup do parlamentu aspoň sedem percent.

Do parlamentu by sa nedostali Demokrati ani kotlebovci

Do NR SR by sa nedostali ani strany Aliancia a Demokrati, ktorí by zhodne dostali po 2,2 %, Modrí a Most-Híd 1,5 % a Kotlebovci – ĽSNS 1,2 %. Nasledovali by subjekty združené okolo Maďarského fóra a strana Srdce vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota (zhodne po 0,9 percenta), Spravodlivosť a Slovenské hnutie obrody (zhodne po 0,4 percenta), Pirátska strana – Slovensko a Slovenská demokratická a kresťanská strana (obe po 0,3 percenta).

Ďalej Spoločne občania Slovenska, Komunistická strana Slovenska a MySlovensko (zhodne po 0,1 percenta). Strany Princíp, Vlastenecký blok a Karma by získali 0,0 % hlasov.

Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 36 kresiel, Progresívne Slovensko 30 a Hlas-SD 28. Po 12 poslancov by mali Republika a SaS. Sme rodina a KDH by obsadili 11 kresiel a 10 postov by získala SNS.