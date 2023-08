RTVS vymáha od Slovákov premlčané dlhy. Takto sa im dá vyhnúť

Dlh by mal byť po 3 rokoch premlčaný. V prípade súdneho vymáhania treba podať námietku.

Parlament síce minulý rok zrušil koncesionárske poplatky, no RTVS od občanov vymáha aj premlčané dlhy, informuje Finsider. „Oznamujeme vám, že prijatím novely zákona o zrušení platenia úhrady RTVS Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS do 30. júna 2023 nezaniká. Zároveň prijatím novely tohto zákona vám nezaniká ani prípadný dlh,“ uviedol v minulosti RTVS.

Šéfka marketingovej komunikácie z RTVS Zuzana Vicelová pre Finsider povedala, že zo zaplatenia koncesionárskych poplatkov nestavuje legislatíva žiadnu výnimku. Advokát Milan Ficek však pre portál zdôraznil, že dlžník môže namietnuť premlčanie dlhu.

„RTVS môže vymáhať dlh aj po troch rokoch, ale dlžník má právo vzniesť námietku premlčania. Súd by teda premlčanú pohľadávku po námietke v prospech RTVS nepriznal,“ vysvetlil Ficek pre Finsider. Dlžník by mal podľa jeho právneho názoru napísať RTVS list, v ktorom uvedie, že je jeho dlh premlčaný a neplánuje ho uhradiť. V takom prípade by podľa advokáta televízia návrh na súd nepodala.