Slovenským pediatrom hrozí astronomická pokuta, ak nenastúpia do služieb. Napriek výpovediam musia pracovať + prehľad podľa krajov

Pediatri budú aj napriek výpovediam povinní slúžiť na pohotovosti, no dostanú za to menej peňazí a služby im bude rozpisovať vyšší územný celok.

Samosprávne kraje už začali pediatrov po ich výpovediach z ambulantných pohotovostí v niektorých prípadoch rozpisovať do služieb. Týka sa to napríklad pohotovostí v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach, Trnave či Banskej Bystrici.

Ak do služby nenastúpia, hrozí im pokuta 3 319 eur

Ak lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, môže dostať pokutu do výšky 3 319 eur. Aktuálne je však ambulantná pohotovostná služba (APS) personálne zabezpečená vo všetkých krajoch.



Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súčasnosti eviduje 60 percent pediatrov vo výpovednej lehote. Daša Jeleňová z kancelárie predsedu PSK podotkla, že nemusí ísť o presné čísla, pretože organizátori APS nie sú povinní o nich informovať.

„Podľa nám dostupných informácií sa výpovedná lehota skončila po mesiaci u dvoch organizátorov, ale ani jeden z nich nenahlásil problém so zabezpečením služieb samosprávnemu kraju,“ dodala s tým, že až následne samosprávny kraj vypíše lekárov do služieb na pohotovosti. Sankcie podľa jej slov vníma samospráva len ako krajné riešenie.



V Košickom kraji evidujú výpoveď 18 percent pediatrov z celkového počtu 94. Z toho 16 je z Nemocnice Spišská Nová Ves. „Keďže v rámci tejto APS sú iba traja pediatri, ktorí nepodali výpovede, Košický samosprávny kraj bude musieť v zmysle zákona pristúpiť k rozpisu služieb. V rámci povinného nástupu má kraj možnosť zaradiť do služby aj pediatrov, ktorí nemajú zmluvný vzťah s prevádzkovateľom APS,“ ozrejmila hovorkyňa samosprávy Anna Terezková. Výpoveď podal aj jeden lekár z Michaloviec. „V prípade tejto APS kraj aj v súčasnosti rozpisuje služby v rámci povinného nástupu,“ dodala.



V Žilinskom samosprávnom kraji (ZŠK) podalo výpoveď 55 percent pediatrov. „Z dôvodu výpovedí aktuálne ŽSK vytvára rozpis pre ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku. Od iných organizátorov APS sme zatiaľ nedostali oznámenie o tom, že nedokážu zabezpečiť služby,“ uviedla hovorkyňa kraja Eva Lacová.



V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) podalo výpoveď 34 z 99 lekárov. „Výpovedná lehota je dva až tri mesiace, v závislosti od organizátora ambulantnej pohotovostnej služby, zatiaľ k 1. augustu neuplynula výpovedná lehota žiadnemu pediatrovi,“ priblížila hovorkyňa TSK Lenka Kukučková. Samospráva podľa nej nateraz nemusela pristúpiť k rozpisu služieb na august.

Najhoršie je na tom Trnavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj eviduje výpoveď 68 pediatrov, čo predstavuje 70,1 percenta. Ide o lekárov z APS v Skalici, Senici, Trnave, Piešťanoch, Galante a Dunajskej Strede. „K 1. augustu 2023 uplynula výpovedná lehota zo služieb na APS jednej lekárke v pevnom bode APS v Trnave, ktorá bola na tento mesiac vypísaná na povinné služby,“ ozrejmila riaditeľka odboru komunikácie Úradu TTSK Natália Petkáčová.



Nitriansky samosprávny kraj uviedol, že presný počet výpovedí je podľa okresov rôzny a presnými údajmi nedisponuje. Silvia Zeumerová z komunikačného oddelenia kraja priblížila, že do služieb APS sú zaraďovaní všetci poskytovatelia s platným vydaným povolením. Nepredpokladá, že NSK pristúpi k sankciám. „Pokiaľ bude poskytovateľ zaradený do služby APS a do tejto služby nenastúpi, najskôr dostane upozornenie o porušení zákona,“ vysvetlila Zeumerová.



Rovnako ani Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) nedisponuje informáciou o počte výpovedí lekárov. „Do tohto procesu vstupujeme až potom, ako nás prevádzkovateľ požiada o rozpísanie služieb pre niektorú z pohotovostí, keď jej fungovanie nie je schopný zabezpečiť vlastnými kapacitami,“ vysvetlila vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková.

Aktuálne podľa jej slov rozpisuje v súvislosti s výpoveďami pediatrov len pohotovostné služby v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.



Bratislavský samosprávny kraj aktuálne taktiež nemá informáciu o počte výpovedí pediatrov. Jeho hovorkyňa Lucia Forman predpokladá, že detská ambulantná pohotovosť bude fungovať bez obmedzení. Podotkla, že BSK tak ako každý mesiac, nesúvisiac s výpoveďami, rozpisoval pár služieb.



