Tragédia v obľúbenej destinácii Slovákov: Zosuv pôdy pochoval 17 ľudí, počet obetí však stále rastie

Zosuv pôdy v horskom stredisku na severozápade Gruzínska si vyžiadal najmenej 17 obetí na životoch. Budúci pondelok bol v Gruzínsku vyhlásený za deň smútku. Tragédia sa odohrala 3.8 v menšom dovolenkovom horskom stredisku Šovi, keď rozmočená zemina zavalila nádvorie neďalekého hotela a niekoľko turistických chát. Z oblasti prírodného nešťastia boli evakuované stovky ľudí.

Mesto Šovi, vzdialené približne 140 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Tbilisi, je obľúbené pre svoje minerálne pramene a malebné hory. Nachádzajú sa v ňom chaty a malé hotely. Gruzínske úrady uviedli, že zosuv pôdy zrejme vyvolali silné dažde, ktoré ešte zhoršila nedávna erózia v oblasti.

Gruzínsko sa vďaka ekonomickej dostupnosti aj dobrým leteckým spojeniam stáva čoraz častejšie cieľom aj pre slovenských turistov. Krajina ponúka pôsobivé a relatívne málo frekventované prírodné lokality, vrátane impozantných pohorí ale aj množstvo historických pamiatok či jaskýň.

