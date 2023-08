Našli pozostatky unikátnej „mini“ veľryby, ktorá jednoznačne potvrdzuje evolučnú teóriu. Takto sa pred 41 miliónmi rokov vyvíjala

V Egypte sa palentológom podarilo objaviť vyhynutý druh veľryby, ktorý žil pred 41 miliónmi rokov. Tento vzácny živočích existoval v čase, keď predkovia veľrýb postupne dokončoval svoj presun zo súše do vodného prostredia v moriach, a tak zachytáva vzácnu fázu veľrybieho vývoja, informuje Smithsonian Magazine.

Veľryba od palentológov dostala názov Tutcetus rayanensis podľa staroegyptského faraóna Tutanchamóna a chránenej oblasti Wádí al-Raján v egyptskej oáze Fajjúm. Práve v tejto oblasti vedecký tím objavil pozostatky prastarého živočícha.

Aj keď z hľadiska dnešných veľrýb ide v prípade Tutcetus rayanensis o „miniatúrnu veľrybu“, podľa nájdenej fosílie dosahovala odhadovanú dĺžku okolo 2,5 metra a telesnú hmotnosť približne 187 kilogramov. Vďaka tomu je Tutcetus zatiaľ najmenším druhom bazilosauridov, aký sa kedy vedcom podarilo nájsť. Ako bazilosauridy označujeme najstaršie známe veľryby, ktoré už dokončili presun do vody a žili výlučne v moriach.

Vedúci výskumného tímu Hišám Sallám z Americkej univerzity v Káhire vyhlásil, že ide o mimoriadne pozoruhodný objav, ktorý dokumentuje jednu z prvých fáz prechodu na plne vodný spôsob života. Predchodcovia veľrýb spočiatku nežili vo vode, no postupom času sa evolučne vyvíjali na prechod do vodného prostredia.

Ako konštatuje Sallám v oficiálnom vyhlásení univerzity, bazilosauridy mali vyvinuté znaky podobné rybám ako napríklad zjednodušené telo, silný chvost, plutvy a chvostovú plutvu, pričom posledné zadné končatiny boli dostatočne viditeľné na to, aby sa dali rozpoznať ako ‚nohy', ktoré sa nepoužívali na chôdzu, ale pravdepodobne na párenie.

A paper in @CommsBio describes the fossilised remains of a new species of basilosaurid—an extinct family of fully aquatic whales. The whale is thought to be the smallest known basilosaurid and has been named Tutcetus rayanensis. https://t.co/qDXX0J6TjTpic.twitter.com/ecalg0x4e9