Rodinná nezhoda pri Rimavskej Sobote sa skončila tragédiou. Zahynul otec troch detí

Napadnutému už privolaní zdravotníci nedokázali pomôcť, páchateľ čaká na väzenie.

Rimavskou Sečou otriasla hrozná správa. Nezhody medzi príbuznými sa totiž v jednej rodine skončili tragédiou, píše o tom Polícia Slovenskej republiky – Banskobystrický kraj na svojom Facebooku.

V statuse polícia uvádza, že vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote obvinil 21-ročného muža z Rimavskej Seči zo zločinu zabitia a z prečinu porušovania domovej slobody. Obvinený mal v piatok podvečer neoprávnene vojsť do rodinného domu poškodeného 22-ročného otca troch detí. Tam ho fyzicky napadol.

Na miesto bola privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci, tej sa však poškodeného nepodarilo oživiť. Podľa polície páchateľ po vykonaní skutku z miesta činu ušiel. Polícii však netrvalo dlho, aby ho vypátrala a obmedzila na osobnej slobode.



„Po vykonaní procesných úkonov bol umiestnený do policajnej cely a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Sudca okresného súdu už obvineného vzal do väzby a prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania,“ píše polícia v príspevku.