Sociálna poisťovňa pripomína povinnosti, ktoré musíš splniť do konca mesiaca

Do konca augusta je napríklad potrebné podať aj vyhlásenie pre rodičovský dôchodok.

Sociálna poisťovňa pripomína klientom, že do konca augusta je potrebné splniť niektoré povinnosti. Do konca mesiaca je možné doplatiť dlžné poistné na splnenie podmienok generálneho pardonu. Je tiež potrebné podať vyhlásenia pre rodičovský dôchodok či oznámiť výšku aktuálneho dôchodku zo zahraničia za august 2023. V pondelok na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.



Všetky subjekty vrátane zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených fyzických osôb majú možnosť doplatiť svoje dlžné poistné, ktoré vzniklo pred 1. júlom 2022. Ak tak urobia, SP im odpustí vzniknuté penále. Zamestnávatelia a zahraničné SZČO musia tiež do tohto dátumu doručiť chýbajúce výkazy.



„Sociálna poisťovňa možnosť využitia generálneho pardonu každý mesiac opakovane pripomína dotknutým subjektom esemeskami a správami do elektronických schránok. Počas doterajšieho trvania generálneho pardonu od začiatku februára zatiaľ oddlžila viac ako 680-tisíc subjektov,“ uviedol Kontúr.



Do konca mesiaca je potrebné podať aj vyhlásenia pre rodičovský dôchodok. Vyhlásenie môžu deti podať aj preventívne, ak nevedia, kedy ich biologický rodič dosiahne dôchodkový vek. Do 31. augusta 2023 je taktiež nutné podať vyhlásenie, ak si dieťa želá, aby jeho biologický rodič už viac nedostával rodičovský dôchodok, ktorý bol prvýkrát vyplatený v roku 2023.



Posledný augustový deň je dôležitý aj na presmerovanie alebo odopretie nároku na invalidné výsluhové dôchodky na rok 2023 s rozhodnutím do 31. decembra tohto roka.

„Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že ak okrem slovenského dôchodku poberajú tiež penziu zo zahraničia, je potrebné oznámiť výšku aktuálneho dôchodku zo zahraničia za august 2023 do 31. augusta 2023,“ dodal Kontúr.