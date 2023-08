Ruské deti sa budú učiť o dejinách v Európe podľa propagandistických učebníc. Pád vojsk v 1968 do Československa bola údajne pomoc

Ruské deti sa budú od septembra učiť podľa prepísaných učebníc dejepisu. V knihe sú prepísané dejiny 70., 80. a 90. rokov nášho storočia. Nové učebnice obsahujú aj pozmenené fakty o vpáde Varšavských vojsk na územie Československa, píše RTVS s odvolaním na maďarský nezávislý portál Telex.

Nové učebnice pobúrili aj Maďarov. Ruské deti sa budú po novom učiť, že v maďarskej revolúcii vystupovali najmä vzbúrení radikáli a bývalí vojaci fašistického režimu. Sovietsky zväz im podľa nových osnov prišiel pomôcť protesty potlačiť.

Stredoškoláci v Rusku sa z knihy dozvedia, že maďarskí revolucionári boli fašisti a bola chyba, že v roku 1991 museli sovietske vojská z krajiny odísť. Rovnako sa tam píše aj o Československu. Vojská Varšavskej zmluvy prišli na naše územie iba potlačiť nepokoje a občiansky odpor.

Podľa mnohých médií je nová učebnica propagandistickým materiálom a Rusko sa vrátilo o niekoľko desaťročí späť, aby o revolúciách učilo ako z čias Sovietskeho zväzu.

Russia has rewritten 50 years of history: its new textbooks are full of lies about Ukraine.



The textbook for 11-graders has all the narratives from Putin's speeches, like a copycat. A few selected quotes:



📍"Russia's strengthening in the early 2000s did not suit the US";



