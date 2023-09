VIDEO: Slovensko sa baví na dvojici nepodarených zlodejov z Detskej železnice v Košiciach. Nič neukradli a strápnili sa

Zlodeji si robili zálusk na tržbu Detskej železnice. Ich nekalé plány síce zostali márne, no pobavili internet.

Do areálu Detskej železnice na výchdnom Slovensku sa vlámali zlodeji. Na ich schopnostiach sa teraz baví celý internet. Zábery z nepodarenej lúpeže zverejnila železnica na Facebooku.

Zverejnené video zachytáva dvojicu zamaskovaných mužov, ktorá sa opatrne blíži do areálu Detskej železnice. Zlodeji si zrejme robili zálusk na tržbu, prišli totiž tesne pred koncom zmeny.

„Materiálna škoda nie je veľká, skôr tá morálna. Na jednej strane niečo dlhodobo zveľaďujete, na druhej strane vychovávate mládež, vediete ich k zodpovednosti, k úcte k spoločnému majetku a zrazu sa objavia takýto zvrátení ľudia, ktorí si bez mihnutia oka chcú pre ukojenie svojej nenásytnosti prisvojiť to, čo nie je ich,“ uviedol riaditeľa Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský.

Zlodeji sa najprv cez okno snažili dostať do miestnosti pokladnice, čo sa im nepodarilo. Následne to jeden z nich skúsil cez malé okno. Pri štveraní sa do budovy ho však jasne zachytila bezpečnostná kamera a celé Slovensko spoznalo tvár nešikovného lupiča. Druhý muž po celú dobu na akciu dohliadal z vonku. Lupič vo vnútri nenašiel to, čo hľadal a tak sa uspokojil s osobnými vecami pokladníka. Vzal mu peňazenku s dokladmi.