Slovák spravil rekord v zoskoku s padákom. Neuveríš, čo sa mu podarilo nad Prievidzou

Parašutista prekonal sám seba.

Denník SME v piatok informoval o novom slovenskom rekorde. 23-ročný Matúš Foltán zoskočil z lietadla s padákom až 86-krát za jeden deň. Síce mladík čakal, že sa mu podarí maximálne päťdesiat zoskokov, zjavne napokon prekvapil sám seba.



Parašutista na konci neskrýval nadšenie a prezradil, že je šťastný z toto, čo sa mu v posledný augustový deň podarilo. „Je to super. Nikto na Slovensku ešte nezažil, žeby skočil toľko zoskokov. Pre mňa je to tiež skúsenosť. Vyskúšať si, aké to je. Som spokojný, až nadmieru,“ povedal.



Rada bola aj jeho mama, ktorá syna po poslednom zoskoku okamžite vyobjímala. „Nedá sa to ani opísať slovami,“uviedla pre Markízu. Foltán mal so sebou aj podporný tým, ktorý mu po celý čas pomáhal a sledoval ho. Na mieste bol aj záchranný hasič, ktorý mu meral pravidelne okysličenosť krvi. Mladík mal k dispozícii dve lietadlá a troch pilotov, taktiež troch baličov padákov.



Nad Prievidzou začal skákať z lietadla z výšky 800-900 metrov už od ôsmej hodiny ráno. Dokopy skákal až jedenásť hodín, pričom na zemi strávil zhruba len tri hodiny a pôvodný predpoklad päťdesiat zoskokov prekonal už po štrnástej hodine popoludní. Nestačilo mu to. Na konci dňa si dal ešte jeden zoskok spolu s kamarátmi.