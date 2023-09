Za Facebook a Instagram budeme možno platiť. Meta chystá v Európe veľkú zmenu

Koho sa dotknú zmeny a v akom rozsahu budú?

Americký internetový gigant Meta Platforms uvažuje o zavedení platených verzií sociálnych sietí Facebook a Instagram. Predplatiteľa nebude pri sledovaní obsahu rušiť reklama. O pripravovanej novinke informoval deník The New York Times.



Odvolal sa na svoje zdroje z okolia spoločnosti. Cieľom Mety nemá byť na zavedenie plateného obsahu zarobiť, ale podriadiť sa novej regulačnej politike Európskej únie. Bezplatná verzia oboch aplikácií by však aj naďalej mala zostať dostupná pre všetkých užívateľov.





Zdroj: Unsplash/Souvik Banerjee/volně k užití

Nové európske pravidlá stále častejšie cielia na to, ako jednotlivé firmy nakladajú s osobnými dátami užívateľov, ktoré využívajú na lepšie zacielenie reklamy. Predplatitelia by sa vďaka platenej verzii nemuseli obávať analýzy svojich osobných údajov zo strany spoločnosti, pretože by sa im reklama vôbec nezobrazovala.

Kvôli európskym regulátorom zatiaľ Meta na starom kontinente vôbec nespustila sociálnu sieť Threads, ktorá býva považovaná za priameho konkurenta sociálnej siete X. Threads bola spustená na začiatku júla a už v prvých dňoch si ju stiahlo viac ako 100 miliónov užívateľov po celom svete.