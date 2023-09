Ruskí provojnoví influenceri dostávajú od vlády veľké peňažné odmeny za to, že propagujú vojnu na Ukrajine. Mladí influenceri, známi ako „Z-Blogeri“, zverejňujú zábery z frontovej línie, kde vyzývajú mladých Rusov, aby narukovali, a šíria nepravdivé tvrdenia o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. Globálny dezinformačný tím BBC zistil, koľko si účtujú za jeden príspevok.

Od začiatku invázie vo februári 2022 získali provojnoví influenceri milióny sledovateľov na platforme Telegram, ktorá sa stala v Rusku hlavnou sociálnou sieťou po tom, čo Vladimir Putin zakázal Instagram, Facebook a Twitter. Táto explózia používateľov zároveň viedla k prudkému nárastu reklamného trhu. Okrem vojnovej propagandy tak influenceri aj naďalej zverejňujú bežné reklamy, napríklad na oblečenie či kryptomeny.

Členovia Globálneho dezinformačného tímu BBC sa vydávali za majiteľov hotelov, ktorí oslovili najvýznamnejších influencerov s tým, že majú záujem o reklamnú spoluprácu. Obrátili sa na najznámejšieho Z blogera menom Semjon Pegov, známeho ako WarGonzo, ktorý má viac ako 1,3 milióna sledovateľov. Ten si za jeden príspevok vypýtal približne 1 807 eur.

Maryana Naumova - bench-presser turned instagram "influencer" turned full time commie nazbol -propagandist promoting Youth Army and Novo Rossiya agenda

