Na festivale Burning Man zomrel človek. Ľudia sú stále uväznení na púšti

Na americkom festivale Burning Man, ktorý zasiahli v sobotu prívalové dažde, zomrela jedna osoba. Informoval o tom vo vyhlásení úrad šerifa okresu Pershing, píše BBC.

Policajný úrad uviedol, že „momentálne vyšetruje smrť, ku ktorej došlo počas dažďa“, ale neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti o okolnostiach. Rodina osoby bola o incidente informovaná.

Podľa aktuálnych informácií je v nevadskej púšti stále uväznených 70-tisíc ľudí. Najhoršie dažde už pominuli, stále však hrozia ďalšie prehánky a búrky. Situácia ešte nie je stabilizovaná a z areálu sa dá dostať len peši, čo je samo osebe komplikované. Nielenže účastníci nedokážu odniesť všetko svoje vybavenie naraz, počas chôdze sa im na nohy lepí aj husté blato.

Niektorí ľudia, ktorí sa pokúsili z festivalu odísť na autách podľa šerifa pôdu ešte viac rozbahnili. Návštevníci festivalu stanici BBC povedali, že mnohí z nich uviazli v hustom bahne.

Mimo prevádzky sú momentálne aj festivalové záchody, pretože služobné vozidlá sa k nim nemôžu dostať, aby ich vyprázdnili. Niektorým ľuďom už došlo jedlo aj voda a sú odkázaní na pomoc druhých. Niektorí na druhú stranu situáciu berú z humorom a tancujú v blate na techno hudbu.

Tribal Police RAM Climate Protestor's Blockade Into Burning Man Festival



All protesters that block traffic instantly lose my support for their cause. pic.twitter.com/hGnMiiQ8Ae