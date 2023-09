Festival Burning Man v Nevade je pod vodou. Zaplavené cesty uväznili ľudí v púšti

Bahno je také husté, že je veľmi náročné po ňom prejsť pešo aj na bicykli. Päť kilometrov dlhý pochod k hlavnej ceste vraj trvá asi 2 hodiny.

Jeden z najznámejších a najvýstrednejších festivalov sveta Burning Man, ktorý sa koná v púšti v americkej Nevade, zasiahli v sobotu silné dažde, ktoré zaplavili stany a celý areál pokryli blatom siahajúcim až po členky. Informáciu priniesol portál CNN.

V odľahlej oblasti v severozápadnej časti Nevady spadlo za 24 hodín vyše 24 centimetrov zrážok. Nik momentálne nemôže do festivalového areálu Black Rock City vstúpiť ani z neho odísť, s výnimkou vozidiel záchrannej služby.

Návštevníci majú šetriť jedlom a vodou

Organizátori festivalu účastníkom povedali, aby sa schovali do stanov a šetrili jedlom a vodou. Bahno je také husté, že je veľmi náročné po ňom prejsť pešo aj na bicykli, nieto autom. Niektorí návštevníci festivalu prešli niekoľko kilometrov pešo v hustom blate, aby sa dostali na hlavnú cestu, zatiaľ čo iní zostali vo svojich táboroch, dúfajúc, že sa podmienky zlepšia.

„Blato sa lepí na nohu a vytvára niečo ako čižmu,“ povedala pre CNN jedna z účastníčok festivalu. Päť kilometrov dlhý pochod k hlavnej ceste vraj trvá asi 2 hodiny. Niektorých však ani zlé podmienky nezastavili a ďalej sa venujú kreatívnym činnostiam, napríklad stavaniu sôch z blata.

Počasie sa má zlepšiť v pondelok

„V najbližších dňoch sa očakáva viac dažďa, ale nepredpokladáme, že sa podmienky natoľko zlepšia, aby umožnili vozidlám vojsť do areálu,“ uviedol tamojší Úrad pre správu pôdy. Slnečné lúče by sa mali podľa predpovede vrátiť v pondelok. Predpokladajú, že ľudia by mohli odísť v pondelok v neskorých hodinách.

Na festivale Burning Man, ktorý sa koná už od roku 1986, sa každoročne zúčastní viac ako 70-tisíc ľudí. Lístok na jeden deň stojí priemerne 305 dolárov. Tento rok sa začal 28. augusta a potrvá dozajtra 4. septembra.