Príspevok 350 € na počítač môžu získať ďalší žiaci. Poteší to túto skupinu študentov

Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR prináša viac než 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl šancu získať finančný príspevok vo výške 350 eur na nákup nového počítača či tabletu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spoločne s Digitálnou koalíciou (DK) pre veľký záujem v pondelok rozšírili okruh oprávnených používateľov príspevku.

Získať ho môžu aj všetci žiaci stredných škôl, ktorí v tomto školskom roku nastúpili do prvého ročníka.

Nárok na získanie príspevku v tomto kalendárnom roku majú všetci žiaci prvých ročníkov na stredných školách v školskom roku 2022/2023, žiaci z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

O príspevok požiadali desaťtisíce žiakov

O príspevok môžu po novom požiadať aj všetci prváci na stredných školách v aktuálnom školskom roku vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov. Doteraz o finančný príspevok požiadalo viac ako 144-tisíc žiakov.

„Počet registrácií v systéme potvrdzuje, že príspevok predstavuje pre žiakov a ich rodiny adresnú formu pomoci. Vďaka Digitálnemu žiakovi má k dnešku už viac ako 40 000 žiakov svoj nový počítač či tablet doma, vďaka čomu môžu aktívne rozvíjať svoje digitálne zručnosti. Naším cieľom je pomoc doručiť čo najväčšiemu počtu žiakov – z tohto dôvodu ma nesmierne teší, že sa nám podarilo cieľové skupiny rozšíriť,“ ozrejmil predseda DK Mário Lelovský.

Žiaci, ktorí nastúpili do prvého ročníka strednej školy v školskom roku 2022/2023, mohli o príspevok požiadať do 31. augusta 2023, ostatné skupiny sa môžu registrovať do 30. septembra tohto roka. Uplatnenie príspevku na nákup novej digitálnej techniky je možné do 31. októbra tohto roka v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu. Všetky potrebné informácie sú uvedené na oficiálnej webstránke projektu.