FOTO: V centre Bratislavy sa začal protest proti novej kampani divadla DPOH. Matici slovenskej sa nepáčia symboly z plagátu

Matici slovenskej okrem iného prekáža, že na plagáte nie je aj slovenská vlajka.

Nová kampaň pre bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava zarezonovala na slovenskom internete. Mnohí kampaň chvália, no časti spoločnosti sa nepozdáva.

K nespokojnej skupine sa pridala aj Matica slovenská, ktorá na dnešný deň zvolala protest v centre Bratislavy. Pred divadlom sa už v tomto čase zhromažďujú ľudia, prítomná je aj polícia. Niektorí účastníci priniesli aj ukrajinskú a dúhovú vlajku.

Nový plagát známeho divadla má vystihovať reakciu na situáciu v krajine. V dizajne nájdeš hneď niekoľko symbolov. Je inšpirovaný socialistickou grafikou a odkazuje na dúhovú a ukrajinskú vlajku či antiľudácky motív. Podľa Matice slovenskej však ide o „škandalóznu dehonestáciu P. O. Hviezdoslava“.

Matici prekáža Hviezdoslavova hlava, ktorá je podľa nej odseknutá a v rukách ju drží postava v pravej časti plagátu. Takúto prezentáciu považujú za neospravedlniteľnú, no protestovať chcú všeobecne voči využívaniu Hviezdoslava. „Už počas nedávneho dúhového pochodu v Bratislave v DPOH zavesili na bustu P. O. Hviezdoslava okolo jeho krku dúhový šál,“ znie argument na webe Matice.



Nevidím na tom nič extrémne, vraví autor

Autorom reklamnej kampane je kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Slovak & Friends Róbert Slovák. Ten pre Stratégie povedal, že takúto odozvu ešte nezažil. „Nerátal som s tým, že to dvihne vlnu nenávisti a hejtu. Možno máme posunutú latku citlivosti, ale nám to s klientom v ničom neprišlo extrémne. Nie je tam žiaden symbol, ktorý by predtým nebol použitý. Je to kompilácia postojov, názorov a vyjadrení, ktoré majú tendenciu byť trošku aj vtipné,“ povedal.

Hlavné mesto v reakcii pre TASR označilo vizuál za vtipný a provokatívny. „Plagát pre novú divadelnú sezónu parafrázuje Alexyho pôvodné vitráže v budove DPOH, využíva bustu P. O. Hviezdoslava z divadelného foyeru a nesie ďalšie odkazy na divadelný priestor, na našu minulosť aj súčasnosť,“ skonštatoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.