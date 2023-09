„Na to, aby sa strana dostala do parlamentu, potrebuje 55 % hlasov.“ Skúšali sme Slovákov zo základov politiky, takto to dopadlo

Dávali sme ľuďom päť základných otázok o politike. Na niektoré takmer všetci odpovedali správne, pri iných sa zapotili.

Voľby do Národnej rady SR nás čakajú o necelé tri týždne. Veľká časť voličov sa stále rozhoduje, komu 30. septembra vyjadrí podporu. Vedia však napríklad, koľko kandidátov vlastne môžu vo voľbách zakrúžkovať alebo ako dlho trvá funkčné obdobie poslancov?



Zaujímalo nás, koľko toho Slováci vedia o politike, a preto sme vybehli do ulíc. Zaskočili nás napríklad nesprávnou odpoveďou, že na to, aby sa strana dostala do parlamentu, potrebuje minimálne 55 % hlasov voličov. Viac uvidíš v našom videu.

Nezabudni, že voľby sú už v sobotu 30. septembra. Aj ty môžeš prispieť k zmene tejto krajiny.