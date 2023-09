Polícia zadržala auto, ktoré má súvisieť so zmiznutím 22-ročnej Sone. Suseda zo sídliska ho spozorovala neďaleko bytovky

Polícia pátra po dôkazoch v zaistenom aute.

Bratislavskí policajti zadržali dnes ráno v prípade zmiznutia 22-ročnej študentky VŠMU podozrivú osobu. Podľa najnovších informácií portálu tvnoviny.sk priviezli na krajskú kriminálku aj auto, ktoré má s vyšetrovaním súvisieť.

Podobné biele auto vraj spomínala žena, ktorá býva na sídlisku, kde Soňa zmizla. Žena uviedla, že auto videla v sobotu v noci približne o druhej ráno.

„Bola tu skupinka ľudí, mládež to bola, okolo dvanástich. A tu bolo také biele auto. Ja som nemohla vidieť ani číslo, ani tak, len to bolo kombi, také dosť veľké. Dnes sa objavilo ráno tu, potom sa objavilo tam a už teraz zmizlo to auto. A to tam boli dvaja sprevádzači. Dvaja ľudia, ktorí sedeli v tom aute. A tuto sedeli na zemi,“ uviedla žena pre Markízu.

Našli ju pred nemocnicou

Nezvestnú Soňu sa podarilo nájsť po približne 26 hodinách v pondelok 11. septembra pred jednou z bratislavských nemocníc. Na tele mala niekoľko zranení a nebola pri vedomí.

Aktuálne sa študentka spoločne s rodinou nachádza v opatere psychológov z IPčka.