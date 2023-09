Už žiadne omeškané faktúry. Európska komisia schválila prísne pravidlá, na zaplatenie dáva prísne limity

Nová smernica tak ruší pravidlá, ktoré Európska komisia prijala v roku 2011.

Európska komisia schválila opatrenia, ktoré pomôžu mnohým malým a stredným podnikom. Jedným z nových pravidiel bude napríklad nariadenie o oneskorených platbách v obchodných transakciách. To zabezpečí, že faktúry bude musieť podnik splatiť do 30 dní. Spoločnosti sa aj dnes stretávajú s omeškaním pri platení faktúr vzhľadom na to, že doteraz neexistovala právna úprava, ktorá by v prípade oneskoreného zaplatenia faktúry postihla neplatičov.

Schválené opatrenia budú zabezpečovať aj zjednodušovanie platenia daní pre malé a stredné podniky, ktoré dodávajú produkty alebo služby v rámci viacerých krajín EÚ. Podniky tak budú môcť spolupracovať len s jednou daňovou správou namiesto viacerých daňových systémov rôznych krajín.

Okrem iného nové pravidlá odbremenia firmy od ďalších byrokratických povinností a podľa očakávaní zvýšia investície pre podniky.

Európska komisia si sľubuje transformáciu smerom k zelenšej a digitálnejšej ekonomike. Očakáva, že poskytne malým a stredným podnikom v rámci programov financovania približne 200 miliárd eur.