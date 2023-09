Očkovanie proti HPV dostane viac mladých ľudí zadarmo, vakcína bude prístupná aj pre 14- a 15-ročných

Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o rozšírení vekovej kategórie detí na bezplatné očkovanie proti rakovine, ktorú spôsobuje vírus HPV.

Kategorizačná komisia pre lieky odporučila na svojom septembrovom zasadnutí zmeniť indikačné obmedzenie vakcín proti HPV, a rozšíriť plnú úhradu vakcín proti HPV pre dievčatá a chlapcov aj v 14. a 15. roku života. HPV je najčastejšou príčinou rakoviny krčka maternice, spôsobuje aj rakovinu pošvy, vulvy, hlavy a krku, konečníka a u mužov aj rakovinu penisu.

Na Slovensku sa od mája 2022 zaviedlo bezplatné očkovanie najmodernejšou nanovalentnou vakcínou Gardasil 9 proti vírusu HPV pre chlapcov a dievčatá v 13. roku života. Rozšírenie vekovej kategórie by znamenalo, že zadarmo sa k vakcíne ostane viac detí – vykonateľné by malo byť už od 1. decembra tohto roku. Rozhodnutie ministra by mal rezort zverejniť dnes.

Očkovanie proti HPV do 15. roku života umožňuje dosiahnuť najvyššiu imunitnú odpoveď, pričom sa očkuje iba dvoma dávkami vakcíny. „Týmto krokom doháňame svet, v ktorom očkovanie proti HPV vírusu spôsobujúcom hneď niekoľko typov rakovín je výrazne vyššie. Je to skvelá správa pre mladých ľudí, pretože sa takto jednoducho a bezpečne môžu ochrániť prakticky na celý život. Ministerstvo vyzýva rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti, a zároveň podporuje očkovacie aktivity v regiónoch a krajoch, ktoré organizujú tzv. očkovacie dni,“ povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Vďaka očkovaniu chlapcov a dievčat v krajinách ako Austrália, Británia či Švédsko klesol výskyt rakoviny krčka maternice o 87 až 97%. Že vakcína je účinná v prevencii dokazuje napríklad britský prieskum z roku 2021, podľa ktorého v takmer 90 % prípadov vakcína pomohla predísť výskytu rakoviny.

Väčšina ľudí na svete – podľa niektorých dát až 80 percent mužov aj žien – nejakú formu HPV má. Podľa WHO sa môžeš nakaziť aj opakovane alebo sa len nákaza prejaví po rokoch. Viacerí odborníci odporúčajú zainvestovať do očkovania aj neskôr v živote, jedna dávka stojí okolo 120 eur a vakcína sa podáva v troch dávkach. Pre prevenciu je dôležité tiež absolvovať každý rok prehliadku v gynekologickej ambulancii.