Priamy let z Bratislavy do populárnej európskej metropoly je späť. Potešia sa najmä priaznivci histórie a horúceho počasia

Do metropoly Grécka bude možné odletieť 2-krát týždenne.

Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika pribudlo ďalšie priame letecké spojenie, tentoraz priamo do gréckej metropoly Atény. Pravidelnú linku odštartovala tento štvrtok letecká spoločnosť Aegean, člen aliancie Star Alliance.



Priama linka do metropoly Grécka bude prevádzkovaná dvakrát týždenne, a to v pondelok a vo štvrtok. Po období pandémie sa tak na Letisko M. R. Štefánika vrátila opäť letecká linka, ktorá spojila Bratislavu s Aténami. Toto letecké spojenie bolo pred pandémiou prevádzkované nízkonákladovou leteckou spoločnosťou až do začiatku roka 2020.



„Je to výsledok spoločného úsilia priniesť pre cestujúcich možnosť letieť oceňovanou leteckou spoločnosťou. Atény sú zároveň výbornou prestupnou bránou na grécke ostrovy a do ďalších destinácií v Afrike či v Ázii. Na druhej strane je to tiež šanca oživiť turizmus na Slovensku," zdôraznil generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika, Dušan Keketi.



Aegean a jej dcérska spoločnosť Olympic Air v roku 2022 prepravili 12,5 milióna cestujúcich. Plán letov na rok 2023 zahŕňa sieť 165 destinácií v 46 krajinách. Aegean je členom globálnej leteckej aliancie Star Alliance a v rámci ocenenia Skytrax World Airline Awards bola už 12. rok po sebe a 13-krát za posledných 14 rokov ocenená ako najlepšia regionálna letecká spoločnosť v Európe.