Slovensko je krásna krajina, ktorá ponúka prekvapivé zážitky. Nové promovideo ukazuje nepoznané miesta

Nový ročník online kampane na Slovensku chce lákať na prekvapenia.

Slovensko je krajina plná prekvapení, znie motto novej marketingovej kampane Slovakia Travel, oficiálneho turistického portálu Slovenska. Reklama láka turistov na prírodu, zážitky a atrakcie, ktoré prekvapia. „Hľadali sme koncept, ktorý nadviaže na branding krajiny z minulých dvoch rokov a efektívne zabezpečí jeho pokračovanie. Základná idea je založená na prekvapivých turistických zážitkoch,“ povedala pre Mediaklik Daša Matušíková, riaditeľka sekcie marketingu Slovakia Travel.

V novej kampani sa ti bude prihovárať kamzík. Prekvapilo ťa to? Dobre. O to v spote aj išlo. „Ak vás neprekvapí divoká voda, určite vás prekvapí voda v podzemí, chôdza vo vzduchu a hviezdy nad hlavou, alebo posteľ v prírode. A ak vás neprekvapí táto panoráma, tak vás určite prekvapí, že vám to hovorím ja,“ znie v reklame.

Toto nie je jediný reklamný spot, bude ich niekoľko a pre jednotlivé trhy doma a v zahraničí sa budú líšiť. Reklamy určené pre domácich chcú vyzdvihovať miesta, ktoré až tak dobre nepoznáš alebo o nich budeš počuť po prvýkrát. Mediaklik informuje, že v sérii vtipných videí sa objaví aj Petra Vlhová.

Portál Slovakia.travel vznikol na základe projektu s názvom Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu Slovenskej republiky. Ide o oficiálny, centrálny propagačno-informačný systém cestovného ruchu SR (Oficiálny turistický portál Slovenska) na internete, ktorý má propagovať Slovensko ako destináciu cestovného ruchu.