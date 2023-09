Výskyt medveďov zaznamenali v ďalšom meste na Slovensku. Šelmu mali obyvatelia spozorovať aj na detskom ihrisku

Obyvatelia mesta Zvolen cez víkend niekoľkokrát zmobilizovali policajtov a ochranárov.

Obyvatelia mesta Zvolen nahlásili v noci zo soboty 16. septembra na nedeľu 17. septembra výskyt medveďa v mestskej časti sídliska Západ. Podľa svedkov sa jedna zo šeliem nachádzala priamo na detskom ihrisku, informuje Nový Čas. Po príchode na miesto však Policajný zbor a ochranári jedinca nenašli.

Na výskyt dvoch ďalších jedincov upozornili obyvatelia aj pred druhou hodinou ráno. Pátracia akcia však dopadla podobne ako v prvom prípade a šelmy na mieste nezastihli ani druhýkrát.

Medvede sa v intraviláne mesta Zvolen nachádzajú čoraz častejšie. Výskyt šeliem údajne zapríčinili poľnohospodári, ktorí pokosili neďaleké polia s kukuricou.

Medvede lákajú kontajnery, ale aj kompost

„Medvede vydržia v kukurici aj dva mesiace, ak tam majú vodu, tak ani nevychádzajú z tohto poľa. Ak sa však kukurica pokosí, skončia sa im zlaté časy. Musia si hľadať úkrytové možnosti a takisto i potravinové zdroje,“ uviedol pre Nový Čas šéf Zásahového tímu Juh pre medveďa hnedého Jaroslav Slašťan.

Medvede do obytných oblastí mesta podľa Slašťana lákajú najmä nezabezpečené kontajnery a kompost v záhradkárskych oblastiach. Zásahový tím sa aktuálne snaží vytlačiť šelmy z intravilánu mesta. Ak sa to ochranárom nepodarí, budú ich musieť imobilizovať a preniesť do prirodzeného prostredia.