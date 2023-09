Bratislava koriguje vyhlásenia o zákaze spaľovacích motorov v meste. Vysvetlili, čo s návrhom bude

Bulvárne titulky sú vraj vzdialené od reality.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) koriguje informácie o tom, že má v pláne čoskoro zaviesť tzv. bezemisné zóny, do ktorých by mali zakázaný vstup automobily so spaľovacím motorom.

„Návrh na zavedenie zákazu vjazdu pre spaľovacie motory v Bratislave nie je na programe dňa a takéto opatrenie sa ani nenachádza v Pláne udržateľnej mobility Bratislavského kraja. Výrok predsedu BSK bol vytrhnutý z kontextu odbornej diskusie, čoho výsledkom sú síce bulvárne znejúce titulky, avšak úplne vzdialené od reality,“ uvádza BSK.

Bratislavský kraj tak reaguje na slová svojho župana Juraja Drobu, ktorý naznačil, že nad tvorbou prvých slovenských bezemisných zón premýšľa aj primátor mesta Bratislava Matúš Vallo. „Ako poznám jeho hlavu, určite nad tým uvažuje. My ako župa ho budeme v tom podporovať,“ priblížil.

Dlhodobé snahy o zavádzanie bezemisných zón na území Slovenska vyplývajú aj z akčného plánu rozvoja elektromobility, ktorý ešte koncom minulého roka predstavil bývalý minister hospodárstva Karel Hirman.