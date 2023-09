Mladí fašistov nechcú, s prehľadom by vyhrala táto strana. Pozri si výsledky Študentských volieb 2023

Ak by boli voľby postavené iba na študentoch, do parlamentu by sa nedostal Hlas, Republika, koalícia OĽaNO-Za ľudí-Kresťanská únia ani Demokrati.

Ak by šli voliť iba žiaci zo stredných škôl, voľby by vyhralo Progresívne Slovensko. S počtom hlasov 48,2 by ostatné strany nechalo výrazne za sebou. Informáciu o výsledkoch študentských volieb 2023 priniesol ako prvý Denník N.

Do simulovaných volieb, ktoré sa konali od 8. do 22. septembra v 34 okresoch Slovenska, sa podľa Denníka N zapojilo takmer 22-tisíc žiakov zo 61 stredných škôl.

Po samozrejmom víťazovi by sa na druhom miestne s počtom hlasov 6,3 umiestnila Sloboda a Solidarita, za ňou v tesnom závese aj Smer-SD. Štvoricu strán, ktoré by sa s počtom hlasov dostali do parlamentu, uzatvára KDH s počtom hlasov 5,7. Do parlamentu by sa nedostal Hlas, Republika, koalícia OĽaNO-Za ľudí-Kresťanská únia ani Demokrati.

Zdroj: Datawrapper

Celoslovenské prieskumy však hovoria niečo iné. Favoritom na víťazstvo volieb pre Slovákov podľa Denníka N aj naďalej zostáva Smer-SD, ktorý by podľa sondáže agentúry Ipsos vytvorenej pre denník Pravda získal vyše 20 percent. Na druhom mieste by sa umiestnilo Progresívne Slovensko s približne 17 percentami, nasledoval by Hlas s 13 percentami. Za nimi by sa umiestnila Republika a trojkoalícia OĽaNO-KÚ-Za ľudí, ktorých by volilo vyše 8 percent ľudí.