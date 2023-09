NOVÝ PRIESKUM: Progresívne Slovensko prvýkrát predbehlo Smer

Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research.

Strana Progresívne Slovensko v najnovšom prieskume prvýkrát preskočila Smer. Vyplýva to z prieskumu pre denník SME od agentúry NMS Market Research, ktorá popularitu strán zisťovala od 21. do 24. septembra.

Progresívne Slovensko by podľa prieskumu voľby vyhralo s 19,7 % hlasov, druhý Smer by od voličov dostal 19,4 % hlasov. Na treťom mieste by skončil Hlas so ziskom 10,5 % hlasov, Matovičovo OĽaNO a priatelia sa vyšvihlo na 9,5 %. Republika by získala 8,5 % hlasov a do parlamentu by preliezli aj SaS s 5,7 %, SNS s 5,4 %, KDH s 5,4 % a Sme rodina s 5,2 %.

Podľa najnovšieho prieskumu by si politické strany kreslá v parlamente rozdelili takto: strana Smer by rovnako ako Progresívne Slovensko obsadila 33 kresiel. Hlasu by sa ušlo 18 kresiel, OĽaNO by dostalo 16 mandátov, Republika 14 a strany SaS, KDH, Sme rodina a SNS by mali po 9 kresiel.