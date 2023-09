Nový prieskum Focusu: Smer zostáva prvý, Progresívne Slovensko mu dýcha na krk. Boris Kollár by vypadol z parlamentu

Vyplýva to z nového prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Smer si udržal tesný náskok pred Progresívnym Slovenskom, ukázal nový prieskum agentúry Focus pre TV Markíza. Smer by podľa prieskumu získal 18 % hlasov, Progresívne Slovensko 16,6 %, strana Hlas uzatvára prvú trojku s potenciálnym ziskom 13,7 %.

OĽaNO sa v novom prieskume vyšplhalo na 8,2 %, Republika by získala 7,7 % s KDH s potenciálnym ziskom 6,5 % v tesnom závese. Prieskum prisúdil strane SNS zisk 6,4 % a do parlamentu by sa dostala aj SaS so ziskom 5,8 %.

Podľa Focusu by však z Národnej rady SR vypadol Boris Kollár s hnutím Sme rodina so ziskom iba 4,1 %. Na druhej strane Demokrati zdanlivo nabrali na sile a získali by 4 % hlasov.

Do parlamentu by sa nedostala ani strana Aliancia so ziskom 3,5 %. ĽSNS by si pripísala zisk 1,7 percenta, koalícia Modrí, Most-Híd 0,7 %, Maďarské fórum 0,6 %, KSS rovnako 0,6 % a ostatné strany by získali menej ako 0,5 % hlasov voličov.

Agentúra FOCUS realizovala prieskum na vzorke 1 017 respondentov v období od 22. 9. do 26. 9. Ide o posledný prieskum preferencií pred voľbami.