Internetom sa šíri hoax, že Šimečka chce výrazne zdražovať pivo. Neverte klamstvám, hovorí šéf PS s pivom v ruke

Nahrávku začali vo veľkom zdieľať nahnevaní ľudia. Predseda PS sa bráni a tvrdí, že tento hlas vygenerovala umelá inteligencia.

V správach na Whatsappe či Facebooku sa začala šíriť nahrávka s údajným hlasom predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, v ktorej rozpráva o potrebe drastického zdražovania piva. Nahrávku začali vo veľkom zdieľať nahnevaní ľudia. Šimečka sa však bráni a tvrdí, že ide o očividný hoax a umelou inteligenciou vygenerovaný hlas.

„Zvyšovanie ceny piva o 70 až 100 percent je účinným nástrojom na zmiernenie alkoholizmu na Slovensku,“ hovorí hlas, ktorý sa nápadne podobá na ten Šimečkov.

„Myslíme si teda, že štát by mal takýmto spôsobom vstupovať do života ľudí, najmä do toho súkromného. Drastické zvýšenie ceny piva je jedným z kľúčových bodov Progresívneho Slovenska a jedna z prvých vecí, ktoré vláda na čele s PS zavedie,“ hovorí ďalej hlas z nahrávky.

Predseda strany Progresívne Slovensko na nahrávku okamžite zareagoval. „Aby bolo jasné, nijakým spôsobom nechceme hýbať s cenou piva. Ja si občas tiež sám dám pivo a chcem všetkým povedať, neverte klamstvám,“ uviedol vo videu s pivom v ruke.

Slovákov zároveň upozornil, aby neverili všetkému, čo si na internete prečítajú, a vyzval ich na účasť v sobotňajších parlamentných voľbách.