Raketa, ktorá dopadla na územie Poľska, pochádzala z Ukrajiny. Podľa Varšavy pravdepodobne slúžila na obranu

Varšava už dopadnutú raketu vyšetrila.

Raketa, ktorá vlani v novembri zasiahla poľskú obec Przewodów a zabila dvoch ľudí, bola vypálená z Ukrajiny, potvrdil vo štvrtok poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Vyšetrovanie poľskej prokuratúry viedlo k... jednoznačnému názoru, že táto raketa bola ukrajinská,“ uviedol Ziobro s tým, že zistenie vychádza z miesta, z ktorého raketu vystrelili. Dodal, že strela bola sovietskej výroby.

Poľský denník Rzeczpospolita v utorok s odvolaním sa na svoj zdroj napísal, že raketa má dolet 75 až 90 kilometrov, a teda vzhľadom na vtedajšie pozície ruských síl nie je možné, aby takáto ruská raketa zasiahla Przewodów.

Poľský minister zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že Kyjev dlhodobo neprejavil žiadne úsilie spolupracovať na vyšetrovaní incidentu. Podľa poľskej krajne pravicovej strany Konfederácia by mala Ukrajina za vyšetrovanie zaplatiť odškodné.

Zablúdená raketa v Poľsku vzbudila paniku

Výbuch rakety v Poľsku, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie, vlani podnietil obavy, že by rusko-ukrajinský konflikt mohol eskalovať aj za hranice Ukrajiny. Akýkoľvek útok na člena NATO by totiž na základe článku 5 o spoločnej obrane spojencov mohol zatiahnuť Západ do potenciálne jadrového konfliktu s Ruskom.

Varšava a predstavitelia NATO však krátko po incidente zmiernili napätie tvrdením, že pravdepodobne išlo len o zablúdenú ukrajinskú raketu, vystrelenú v rámci obrany pred ruskými útokmi, ktorá nedopatrením dopadla do susedného Poľska.